UFFICIALE – Udinese, rinnovo per Pafundi fino al 2026

L’Udinese Calcio ha comunicato attraverso i propri canali social il rinnovo di Simone Pafundi fino al 30 giugno del 2026.

L’Udinese ha ufficializzato il rinnovo di Simone Pafundi. Il giocatore classe 2006 era finito anche nel mirino del Napoli durante la sessione estiva di calciomercato. Alla fine il club friulano ha deciso il prolungamento dell’accordo.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

“Udinese Calcio e Simone Pafundi avanti insieme. Il Club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 del giovane talento cresciuto in casa bianconera. L’Udinese e Simone sono entusiasti di continuare a crescere insieme per ottenere soddisfazioni reciproche. Pafundi, infatti, è stato il più giovane bianconero della storia ad esordire in Serie A, in Salernitana – Udinese 0-4 del 22 maggio 2022, ed il più giovane degli ultimi 100 anni a vestire la maglia della Nazionale italiana. Complimenti Simone!”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Il riscatto del Napoli mi ha reso felice, voglio restare a vita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Un nuovo dispositivo per scovare le cellule tumorali nel sangue