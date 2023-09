Napoli, Garcia: “Mercato in entrata chiuso, in Champions poteva andarci meglio”

Napoli, le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia, ha tenuto presso il Konami Training Center di Castel Volturno una conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio. Il tecnico degli azzurri, oltre della gara contro i biancocelesti, ha risposto anche ad alcune domande inerenti al mercato e al girone di Champions. Ecco quato dichiarato:

Lazio? Si tratta di una squadra di qualità, vorranno fare punti essendo ancora a zero. Potrebbero essere molto chiusi, dobbiamo essere bravi a creare degli spazi. Non importa chi abbiamo difronte, ma dobbiamo gestire noi la gara. Non siamo ancora al 100%, possiamo migliorare ancora a livello di preparazione, dobbiamo durare per tutto l’anno. Lavoriamo per vincere, vogliamo conquistare tre vittorie di fila in queste prime gare, ci metterebbe molto bene in classifica e prenderemo dei punti a degli avversari diretti. Kvara? Sta bene, era importante per lui fare un’altra settimana di allenamento piena, vedremo se partirà dalla panchina o dal primo minuto, non diamo indizi agli avversari.

Il sorteggio di Champions poteva andare peggio o meglio. Il Real Madrid è uno dei club più grandi al mondo, sono doppiamente contento di affrontarli per due motivi, il primo perché è un grandissima squadra, il secondo perché posso sfidare il Real Madrid che non mi fu permesso ai tempi della Roma nonostante la qualificazione. Mercato? In entrata non c’è più niente da dire, in uscita lavoriamo per Lozano e Demme”.

