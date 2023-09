La Juventus recupera il risultato. 1-1 contro il Bologna

La Juventus si deve accontentare di un punto contro il Bologna.

La Juventus non va oltre 1-1 contro la squadra di Thiago Motta.

Il Bologna parte forte allo Juventus Stadium e si rende fin da subito pericoloso. La prima vera occasione è degli uomini di Thiago Motta. Al 23′ Ndoye, servito da Zirkzee, scarica il destro trovando però un’ottima reazione di Perin. Il Bologna non deve aspettare molto per festeggiare, infatti, al 24′, riesce a trovare il gol del vantaggio con Ferguson, servito benissimo da Zirkzee, che solo davanti al portiere non sbaglia. La Juventus prova a reagire, ma il muro difensivo del Bologna si fa trovare sempre pronto ed attento. Al 38′ la Juventus va vicino al pareggio grazie ad un’ iniziativa di Weah che però viene prima murato da Lucumi e poi bloccato definitivamente da Skorupski. Dopo 2′ di recupero finisce il primo tempo con il Bologna in vantaggio per 1-0.

Il Secondo tempo inizia con una Juventus molto agguerrita e che mette sunìbito in difficoltà la difesa del Bologna. Infatti al 52′ gli uomini di Allegri trovano il pareggio grazie al gol di Vlahovic, palla dentro di Alex Sandro, sponda di testa di Bremer e tap in facile facile per Dusan Vlahovic che non sbaglia. La gioia dura poco però perchè il Var richiama l’arbitro che, dopo aver visionato le immagini, annulla il gol per fuorigioco. Tutto da rifare per la formazione bianco nera. La Juventus continua ad attaccare fino a quando all’80’ riesce a riacciuffare il match col gol di testa, questa volta regolare, sempre di Vlahovic. La partita finisce sul punteggio di 1-1 dopo 7′ di recupero.

Tabellino

JUVENTUS: Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah (82′ McKennie), Fagioli (66′ Pogba), Locatelli (81′ Yildiz) Rabiot, Cambiaso (66′ Iling-Junior), Vlahovic, Chiesa (74′ Milik)

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Baukema, Lucumi, Lykogiannis (61′ Corazza), Aebischer (85′ El Azzouzi), Moro (61′ Dominguez), Orsolini (61′ Karlsson), Ferguson, Ndoye ( 92′ Fabbian), Zirkzee

Gol: Ferguson (24′), Vlahovic (80′)

Ammonizioni: Rabiot (12′), Posch (17′), Yildiz (87′)

Maurizio Rasa