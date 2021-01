Ugolini: “Benitez unico profilo concreto, Allegri non subentrerà mai in corsa”

Ugolini ipotizza cosa può succedere in caso di esonero di Gattuso

In diretta ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Massimo Ugolini, il quale ha commentato le voci sul possibile futuro allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“C’è la prospettiva Benitez per il Napoli ed è forse l’unica forse spendibile, ma è un sondaggio. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, si tratta di un vecchio pallino ma aspetta l’estate e non subentra. Con Luciano Spalletti e Walter Mazzarri non ci risultano contatti diretti tra le parti. Il club fa le riflessioni del caso, ma non è detto che questo significhi necessariamente un allontanamento dell’allenatore attualmente in panchina, ovvero Gennaro Gattuso”.

