Corriere del Mezzogiorno – Ultimatum del Napoli per Lozano: rinnovo a ribasso o cessione.

Hirving Lozano si trova in una situazione di stallo. Il suo futuro dipende anche da sé stesso, il Napoli ha chiarito la situazione: rinnovo a ribasso o cessione. Questo è quanto riferito dal quotidiano: “Il Chucky non ha ancora recuperato dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata il 7 maggio scorso contro la Fiorentina, oggi farà dei test medici per rendersi conto dei tempi di cui ha bisogno per rientrare in gruppo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, il Napoli ha posto l’ultimatum: o rinnovo al ribasso o cessione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’addio: il polacco apre all’offerta dell’Al-Ahli, la situazione

Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lazio, Lotito non concede il transfer