La Gazzetta dello Sport – Zielinski, contatti con l’Al-Ahli: ma ancora nessuna offerta al Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, pone l’attenzione sull’interesse dell’Al-Ahli per Piotr Zielinski: “È quello che ora stanno ascoltando gli agenti di Zielinski. L’Al-Ahli offre parecchi milioni di ingaggio e dopo un iniziale “no” ora le parti discutono. Il Napoli però non ha ricevuto ancora nessuna offerta e lo valuta 35 milioni. Del resto Milinkovic Savic, poco meno di un anno più giovane del polacco e con un contratto sempre in scadenza nel 2024, è stato pagato alla Lazio 40 milioni dall’Al-Hilal”.

