Tuttosport – Mavropanos in pole se non si chiude per Kilman: arriverebbe per 15mln.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul reparto difensivo del Napoli. Con l’addio di Kim, la società partenopea è impegnata nella ricerca di un valido sostituto. In cima alla lista c’è Max Kilman, ma se non dovesse arrivare il club punterebbe l’attenzione su Konstantinos Mavropanos.

“Il preferito resta Max Kilman, il 26enne anglo-ucraino, ma il Wolverhampton non intende abbassare il prezzo al di sotto dei 45 milioni di euro. Discorso analogo per Roger Ibanez, 24enne centrale italo-brasiliano, per il quale la Roma continua a chiedere 40 milioni. Anche la pista Ko Itakura sembra essersi raffreddata: il Monchengladbach sta trovando l’accordo per il rinnovo del 26enne giapponese.

Per questa ragione nelle ultime ore il team mercato di De Laurentiis è tornato a bussare forte alla porta dello Stoccarda per il greco Konstantinos Mavropanos, 25enne difensore centrale che il club tedesco è pronto a vendere alla cifra di 15 milioni cash. L’indizio arriva anche dall’acquisto dal San Gallo del 24enne difensore Matej Maglica”.

