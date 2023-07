La Gazzetta dello Sport – Zielinski-Lozano, ultima chance: rinnovo o rischiano di finire fuori rosa.

L’edizione del quotidiano, sulla propria edizione odierna, si è soffermata sulla situazione di Piotr Zielinski e Hirving Lozano. I due rischierebbero seriamente di rimanere fuori rosa senza il rinnovo. Questo è quanto riportato:

“Tutti felici per lo scudetto ma ora è tempo delle valutazioni più profonde per il futuro e, a un anno dalla scadenza dei rispettivi contratti, Piotr Zielinski e Hirving Lozano stanno ragionando sulla scelta da prendere. Al tempo stesso il presidente Aurelio De Laurentiis – non certo un dirigente che si fa prendere dal romanticismo – ha posto un vero e proprio ultimatum ai suoi giocatori. O prolungano il contratto, accettando uno stipendio inferiore, in linea con la policy del club, oppure partono subito consentendo al club di non perdere a parametro zero i rispettivi cartellini, anche se nel frattempo sono stati ammortizzati a bilancio. Altrimenti c’è il rischio tribuna”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski verso l’addio: il polacco apre all’offerta dell’Al-Ahli, la situazione

Mario Rui sondato dall’Al-Nassr ma, la FIFA blocca il mercato del club saudita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lazio, Lotito non concede il transfer