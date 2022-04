Tuttomercatoweb – Le ultime da Napoli: Di Lorenzo parte in gruppo e Petagna quasi pronto.

La squadra si prepara al match di questa sera contro la Roma. La situazione infortuni in casa Napoli migliora e spuntano notizie in merito alle condizioni di Di Lorenzo e Petagna: il primo dopo il lavoro personalizzato in palestra, ha svolto la prima parte di seduta in gruppo. Per quanto riguarda Petagna, invece, ha praticato quasi tutto il lavoro in gruppo.

