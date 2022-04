Spalletti: “Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo in campo per vincere”

Fonte foto: Sky Sport

Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo in campo per vincere la partita”.

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa:

“Non possiamo giocare le partite degli altri, potevamo provare a non perdere quella precedente ma anche quella è andata. Le possibilità si sono ridotte, ma le nostre intenzioni non cambiano: andiamo in campo per vincere la partita qualsiasi sia l’avversario”.

Fabian e Zielinski, chi resta fuori?

“Fabian? Sta molto meglio, ha meno fastidio per questa pubalgia che ha un po’ sofferto. E’ uno che si può scegliere dall’inizio. Sta bene, ha fatto un buon allenamento anche oggi. E’ un giocatore forte e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top”.

Mertens-Osimhen insieme: per Spalletti mancano gli equilibri

“E’ possibile, hanno già giocato, anche nel secondo tempo con la Fiorentina c’erano, poi in alcuni momenti ci siamo allungati e c’erano loro due”.

