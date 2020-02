Ultim’ora – Altro infortunio in casa Barcellona, out anche Sergi Roberto!

Ultim’ora – Attraverso i canali ufficiali del club, il Barcellona ha annunciato l’ennesimo infortunio di questo periodo

Ennesimo infortunio in casa Barcellona, la vittima è Sergi Roberto. Confermato, quindi, l’infortunio all’adduttore della sua coscia destra: lo spagnolo rimarrà fuori per due o tre settimane, saltando quindi andata e ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Dopo la vittoria per 5-0 contro l’Eibar, la squadra ha sostenuto un allenamento mattutino alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per i giocatori in campo la sera prima, si è trattato di una tipica sessione di scarico, alla quale hanno partecipato anche alcuni esponenti della formazione B: Iñaki Peña, Mingueza, Cuenca, Ramos Mingo, Akieme, Reis, Matheus e Ansu Fati.

