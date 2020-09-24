24 Settembre 2020

Pubblicato il: 24 Settembre 2020 alle 7:49 pm

Calcio Giovanile

UNDER 17 A-B: Partite del 27 settembre, alcune rinviate

Luigi Pagnottaby Luigi Pagnotta0
Under 17 A-B: Si ritorna a giocare.

Under 17 A-B: Si ritorna a giocare.

UNDER 17 A-B: Si torna al calcio giocato, ecco quali sono gli orari delle partite del 27 settembre e di quelle rimandate:

GIRONE A

CREMONESE SPEZIA “G. ARVEDI 2” – CREMONA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

LAZIO BOLOGNA “C.S. PRATO LAURO GREEN CLUB” – ROMA ORE 15.00

PARMA JUVENTUS “IL NOCE 2” – NOCETO (PR) ORE 15.00

REGGIANA VIRTUS ENTELLA “SILVIO D’ARZO”- MONTECCHIO EMILIA (RE) ORE 13.00

SASSUOLO PISA “MAPEI FOOTBALL CENTER” – SASSUOLO (MO) ORE 15.00

TORINO GENOA “LEONARDO DA VINCI” – GRUGLIASCO (TO) ORE 15.00

GIRONE B

ATALANTA VENEZIA “BORTOLOTTI 3” – CISERANO-ZINGONIA (BG) MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE 2020 ORE 15.00

BRESCIA CHIEVO VERONA “C.S. A. PIRLO” – FLERO (BS) ORE 15.00

HELLAS VERONA MILAN “TAVELLIN” – VERONA SABATO 26 SETTEMBRE 2020 ORE 15.00

INTERNAZIONALE CITTADELLA “SUNING YOUTH DEVELOPMENT CENTRE” – MILANO ORE 15.00

MONZA UDINESE “MONZELLO A” – MONZA (MB) ORE 11.00

PORDENONE CAGLIARI “ASSI”- CORDENONS (PN) ORE 15.30

SPAL-VICENZA “G.B. FABBRI 1” – FERRARA ORE 16.00

GIRONE C

ASCOLI ROMA “C.S. PICCHIO VILLAGE” – ASCOLI PICENO (ZONA BASSO MARINO) ORE 15.00

COSENZA SALERNITANA “ROMOLO DI MAGRO”- MONTALTO UFFUGO (CS) ORE 13.30

CROTONE REGGINA “BAFFA” – COTRONEI (KR) SABATO 26 SETTEMBRE 2020 ORE 14.30

EMPOLI NAPOLI “C.S. MONTEBORO” – EMPOLI (FI) ORE 11.30

FIORENTINA FROSINONE “BOZZI”- FIRENZE RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

LECCE BENEVENTO “C.S. KICK OFF” – CAVALLINO (LE) ORE 11.00

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