USA – Seguono alla lettera Trump, boom di ricoveri

Donald Trump aveva lanciato una singolare proposta, iniettarsi disinfettante per sconfiggere il virus.

Dopo poco, ma non sufficientemente poco, è arrivata la smentita da parte del presidente Trump dichiarando che le sue parole erano state travisate. Purtroppo qualcuno, stando a quanto riportato dal New York Daily News, avrebbe seguito alla lettera l’indicazione del tycoon e ci sarebbero stati un centinaio di ricoverati che hanno indotto alcuni stati, tra cui il Maryland, a diffondere informazioni precise per evitare ulteriori vittime alla tragedia statunitense.

