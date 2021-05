Venerato, Napoli: “ADL non ha mai contattato Sarri, il tecnico si aspettava una telefonata, ci è rimasto male”

Le dichiarazioni del giornalista sembrano spegnere definitivamente le speranze di rivedere Maurizio Sarri al Napoli

Ciro Venerato, è intervenuto nel corso della trasmissione Goal Show, in onda su Piuenne. Il giornalista sportivo ed esperto di mercato ha svelato un retroscena riguardante Maurizio Sarri e il Napoli. Stando a quanto dice non ci sarebbe stato nessun contatto tra il club azzurro e il tecnico toscano negli ultimi mesi.

Queste le sue parole:

“Il Napoli non è mai stato in pista per il mister di Figline Valdarno, purtroppo. L’allenatore toscano non l’ha presa benissimo, sperava che De Laurentiis si facesse vivo. Lui era convinto i di ricevere una telefonata da parte del presidente. Ho sentito Maurizio Sarri. Mi ha detto testuali parole: ‘Ci sono novità di mercato?’. Quando ci siamo sentiti non era uscita ancora la voce relativa a Sergio Conceicao, ma il nome più in voga per la panchina azzurra era quello di Massimiliano Allegri. Maurizio Sarri sta valutando delle offerta provenienti anche dall’estero, ma è convinto che il Tottenham possa virare su un profilo più giovane…”.

