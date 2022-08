Venerato: “Se dovesse venire Ronaldo al Napoli. Spalletti rimpiazzerebbe Osimhen con Simeone”

Ronaldo al Napoli, parla Ciro Venerato

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, ha riferito gli ultimissimi aggiornamenti relativi alla trattativa che vede Osimhen al Manchester United e Cristiano Ronaldo al Napoli:

“Il Napoli chiede 120 milioni più l’intero stipendio di cristiano Ronaldo (23.5 milioni netti), da girare in prestito. Spalletti rimpiazzerebbe Victor Osimhen con Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori. Cristiano Ronaldo, invece, verrebbe utilizzato come sotto-punta del 4-3-2-1 eventuale del Napoli. Insomma, non arriverebbe nessun un altro attaccate.”

