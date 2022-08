Ronaldo proposto al Napoli! Mendes insiste: tutti i dettagli

Sky conferma la clamorosa operazione di Ronaldo al Napoli

Per il Napoli potrebbero profilarsi clamorose novità in questi ultimi giorni di calciomercato. La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo in maglia azzurra.

Ronaldo al Napoli fino a pochi giorni fa era una follia, oggi è diventata una pista praticabile grazie alla determinata mediazione dell’agente Jorge Mendes Questo è quanto riferisce la redazione di Sky Sport sulle voci di un clamoroso arrivo in azzurro del portoghese. Quello che farà la differenza sarà l’offerta dei Red devils per Osimhen e la disponibiltà a partecipare al pesante ingaggio di Ronaldo.

