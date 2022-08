Sorteggi Champions, Sconcetri: “Bene Napoli, Juventus sfortunata”

Mario Sconcerti commenta i sorteggi di Champions League avvenuti ieri, soffermandosi sulle squadre italiane.

Nella giornata di ieri sono avvenuti i sorteggi per la prossima stagione della UEFA Champions League. Sulle pagine del Corriere della Sera Mario Sconcerti trae le sue valutazioni per quanto riguarda il livello di difficoltà relativo alle squadre italiane. Secondo il giornalista la Juventus sarebbe stata la squadra più sfortunata nei sorteggi, dunque quella che dovrà affrontare il girone più complicato. Al contrario il Napoli sarebbe stato fortunato.

Ecco quanto si legge a riguardo:

“I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all’Inter. Ci sono molte curiosità importanti, come per esempio il ritorno di Di Maria a Lisbona e Parigi, due delle città in cui ha giocato di più. Infine il Napoli. Partiva dalla terza fascia, due grandi avversari erano inevitabili. Tra quelli forti gli è toccato l’Ajax, il meno robusto. Nel complesso le è andata bene. Dando un voto alla sorte delle italiane, darei 8 al Milan, 7 al Napoli, 6.5 all’Inter, 6 alla Juve.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, futuro di Meret ancora in bilico: spunta un’altra opzione

Fiorentina-Napoli, la probabile formazione azzurra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruberti: polizze; verifica su aziende sanitarie del Lazio