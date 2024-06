Rai Sport – Venerato: “Si complica Buongiorno, Hermoso più vicino”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, in diretta a la ‘Domenica Sportiva’, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli: “Le priorità del mercato del Napoli sono il difensore centrale e l’esterno. Per la difesa il primo obiettivo è Buongiorno, che Conte ha incrociato in un ristorante di Torino. Ma è difficile raggiungere al momento una sintesi tra domanda e offerta.

Molto più semplice virare su Hermoso, che è svincolato, ma c’è il problema commissioni. Ma soprattutto su un vecchio pallino, che piaceva già al Napoli di Mazzarri a gennaio, Dragusin, che al Tottenham ha giocato poco“.

