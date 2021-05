Venerato: “Spalletti sarà l’allenatore del Napoli per due ragioni”

Ciro Venerato, giornalista Rai, sostiene che Luciano Spalletti diventerà il nuovo allenatore del Napoli.

Il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto a Radio Gol, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo Venerato è quasi convinto che Luciano Spalletti siederà sulla panchina azzurra.

“Al novanta per cento il Napoli punterà su Luciano Spalletti per sostituire Gennaro Gattuso, il restante dieci per cento punterei su Dionisi, Juric e Italiano. Il profilo di Spalletti è il più vicino a quello di De Laurentiis. Arrivano conferme circa dei contatti telefonici tra i due. Spalletti sarà l’allenatore dei Napoli per due ragioni: piace ad Aurelio De Laurentiis e vede il Napoli come una squadra ideale per il 4-2-3-1. Spalletti è stato uno dei primi a provare questo modulo in Italia.

Se non ci dovesse essere alcun accordo tra Spalletti e De Laurentiis ci sono altre opzioni come Dionisi e Italiano. Juric è meno probabile per una questione di moduli. Lui è stato però accostato a Firenze, mentre Italiano potrebbe sostituire De Zerbi sulla panchina del Sassuolo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio alla gamba destra per Kalidou Koulibaly: la situazione

UFFICIALE – Fonseca lascerà la Roma a fine stagione: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si scioglie gruppo di estrema destra Proud Boys in Canada