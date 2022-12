Venerato su ADL: “Sarà il presidente del Napoli ancora per molti anni”

Il giornalista sul futuro della società di ADL

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai ha parlato alla trasmissione “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio. Nel suo intervento ha parlato del Napoli e della permanenza di ADL come presidente del club partenopeo.

Queste le sue parole:

Possibile cessione del club azzurro? “Sono certo che De Laurentiis resterà presidente prioritario della società. Non escludo che possa esserci poi una minoranza che si aggiungerà negli anni a venire. Ad oggi non risultano ipotesi avanzate circa l’acquisizione del pacchetto di maggioranza del Napoli, nè ho segnalazioni circa presunte volontà di De Laurentiis di cedere il club. È naturale che forse questo è il momento più bello della gestione di Aurelio, poi non conosco le sue future valutazioni legate al pacchetto di minoranza della società. Per molti anni De Laurentiis resterà presidente del Napoli, ad oggi non c’è nessuna intenzione di cedere il pacchetto di maggioranza”.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Confronto Messi-Maradona, Mauro: “Diego è mito, Leo un personaggio normale, quasi banale”

Questura di Napoli: rilasciati 14 Daspo, con vari capi di imputazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici