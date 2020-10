Venerato: “Summit Milik-ADL-Giuntoli: messaggio chiaro del Napoli”

Venerato sul summit Milik- ADL-Giuntoli

Ciro Venerato ha parlato del summit tra Milik-ADL e Giuntoli a Radio Kiss Kiss. Di seguito lesuedichiarazioni:

“Ieri c’è stato summit tra Milik, ADL e Giuntoli per cercare di venirsi incontro. Il calciatore ha paura di perdere l’europeo. Ieri ci sono stati momenti di tensione e distensione, l’arbitro di questa contesa è stato Giuntoli. Al ragazzo è stato fatto capire che deve limitare le sue pretese e di puntare su proposte concrete e non su presunte o virtuali. Milik ha fatto saltare l’operazione con la Roma perchè voleva gli arretrati economici da De Laurentiis e lettera di avvocato che lo sollevasse da causa diritti d’immagine. Non ha mai invece rifiutato il Tottenham, Atletico ed Everton. Gattuso? La fumata bianca è vicina ma non imminente, bisogna apsettare dicembre perchè le parti devono chiarire e trovare la quadra su alcune cose”.

