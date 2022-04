Ventura: “Scudetto? La favorita ora è l’Inter, quindici giorni fa avrei detto Napoli”

L’ex CT della Nazionale italiana dice la sua sulla corsa Scudetto

Gian Piero Ventura in un’intervista rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulle sorti del campionato.

Queste le sue parole:

“Questo è un campionato nel quale non vi è più alcuna certezza del risultato in nessuna partita. Alla decima giornata, si parlava della Juve come se dovesse quasi lottare per non retrocedere. Invece se due domeniche fa, giocando la sua migliore partita, avesse battuto l’Inter sarebbe a tre punti dallo scudetto. C’è stata sì una grande rincorsa della Juve, ma pure una grande frenata delle tre davanti. Chi è la favorita per il titolo? Quindici giorni fa avrei puntato tutto sul Napoli. Oggi dico l’Inter perché la vittoria di Torino li ha portati a ricredere nelle loro possibilità. Ma ogni domenica può succedere qualunque cosa: è il bello del calcio, prendiamoci il bello”

