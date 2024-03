Verso Napoli-Juventus: due bianconeri in forte dubbio

“L’attaccante della Juventus ha ancora dolore e non ha preso parte all’allenamento del giovedì mattina: ieri era stato colpito al piede destro da Alex Sandro durante l’allenamento alla Continassa, poiera uscito dal campo. Per lo staff medico bianconero – che ieri gli ha prestato le prime cure – si tratta di una contusione. Verrà rivalutato nelle prossime ore ma resta in dubbio per la trasferta di Napoli. In forte dubbio Danilo, che ha lavorato a parte.”

