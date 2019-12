Vidal-Barcellona – Pronta la denuncia del cileno

Il sito calciomercato.it riporta della bagarre tra Arturo Vidal ed il Barcellona

Vidal Barcellona risolveranno la cosa in tribunale:

“L’Inter e Arturo Vidal si avvicinano, forse. In queste ore la notizia principale è stata senza dubbio quella che riporta il sì del centrocampista cileno ai nerazzurri, che ora devono mettersi d’accordo con il Barcellona. In questo senso, però, non sarà una separazione semplice da il giocatore e il club calatano. Come riporta ‘ABC’, infatti, Arturo Vidal avrebbe addirittura denunciato la società blaugrana alla Commissione Mista della Federazione Spagnola. Il motivo sarebbe il mancato pagamento da parte del Barcellona di ben 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla scorsa stagione.

Chiaramente, all’interno del club spagnolo non c’è nessuna intenzione di corrispondere questa cifra a Vidal, che a detta della società ha frainteso la clausola in questione contenuta nel suo contratto. Non solo, in casa Barça sono convinti che questa azione legale sia solamente una manovra per forzare la sua cessione a gennaio. Tra le clausole ci sarebbe quella che impone al club di pagare quasi 2 milioni a Vidal nel caso in cui avesse giocato almeno il 60% delle partite stagionali (almeno 45 minuti a partita).”

