VIDEO – Maxi sequestro di mascherine false a Roma

L’edizione online de Il Corriere della Sera scrive in merito al sequestro di mascherine operato dalla GdF di Roma.

Il sequestro di mascherine comprende anche quelle con loghi e stemmi della Serie A:

“Oltre 130 mila mascherine protettive monouso non conformi alle normative sono state scovate dalla Guardia di Finanza a Roma in un magazzino di una società riconducibile a un cittadino cinese, sorpreso mentre stava riproducendo false etichette con il marchio ‘CE’. Altri 10 mila prodotti – tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri – sono stati sequestrati all’interno di locali e magazzini di 16 esercizi commerciali. Inoltre, la compagnia di Frascati ha scoperto in una rivendita di Ciampino alcune mascherine protettive in stoffa che, oltre ad essere sprovviste del marchio CE, riproducevano i colori e i loghi delle squadre di calcio di serie A.”

