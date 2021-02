Viola, Benevento: “Derby con il Napoli? Massimo rispetto ma nessun timore reverenziale”

Il giocatore parla del prossimo impegno di campionato dei suoi nel derby contro il Napoli

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com in cui parla del prossimo impegno della sua squadra, cioè il derby allo Stadio Diego Armando Maradona, contro il Napoli di Gattuso.

Queste le sue parole:

“Partita che si prepara da sola, in uno stadio di prestigio come il San Paolo oggi intitolato ad un grande campione come Maradona. Ci vorrà il massimo rispetto per un avversario abituato a competere per obiettivi prestigiosi, ma sarà il solito Benevento: nessun timore reverenziale e voglia di giocarci la nostra partita dal primo all’ultimo minuto. Vincere il derby sarebbe la ciliegina sulla torta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 23 febbraio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi e un calciatore del Benevento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

++ Spettacolo protesta: lavoratori occupano strada a Napoli ++