TMW – Zalewski sta per accettare il Galatasaray, Mario Rui in bilico

Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo fra Roma e Galatasaray, per il trasferimento di Nicola Zalewski è vicino. I due club sono a un passo dall’intesa e manca solo l’ultima parola, quella del giocatore, che sta ancora riflettendo. In attesa della decisione del ragazzo, il Gala si tutela valutando altre soluzioni, come Pellegrini, Mario Rui e Ballo Toure. Oggi il polacco scioglierà tutti i dubbi.

