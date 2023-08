Zampini: “Imbarazzante reazione isterica per un rigore non dato al Bologna”

Zampini commenta quanto accaduto in Juventus-Bologna

Massimo Zampini, avvocato e opinionista di dichiarata fede bianconera, ha commentato attraverso il suo account Twitter la mancata concessione di un calcio di rigore in favore del Bologna nel corso della gara contro la Juventus. Ecco il tweet:

“L’imbarazzante reazione isterica di mezza Italia per un rigore non dato (in una partita in cui la Juve ne chiede un altro e si vede annullare un gol), dopo un anno incredibile di penalizzazioni e Salernitane, spiega bene perché ormai il calcio italiano non ha alcuna speranza.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com