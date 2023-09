Zanetti esonerato, salta la panchina dell’Empoli solo dopo quattro giornate

Arriva il comunicato, Paolo Zanetti è stato esonerato, salta così la prima panchina della Serie A 2023-24.

“Salta la prima panchina della Serie A 2023-24. È quella dell’Empoli di Paolo Zanetti, che paga un disastroso avvio di stagione con quattro ko su quattro in campionato (cinque contando anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cittadella), con un parziale di 14 gol subiti e un solo fatto, e dopo il disastroso 7-0 incassato dalla Roma nell’ultimo turno. Al suo posto Andreazzoli, che aveva già guidato l’Empoli in tre diversi momenti della sua carriera: l’ultimo nel corso di tutto il 2021-22, chiudendo la stagione da neopromosso in A al 14° posto e cedendo la panchina – l’anno successivo – proprio a Paolo Zanetti”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania: per la trasferta di Bologna

Fedele su Garcia: “Cambio Kvara-Zerbin inconcepibile, va esonerato subito. Della sfida salvo solo un azzurro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marcell Jacobs e Nicole Daza, festa (doppia) in stile Barbie