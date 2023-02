Zanetti: “Inutile nasconderlo, abbiamo avuto timore del Napoli”

Le parole di Paolo Zanetti dopo la sconfitta in casa contro il Napoli.

“Sono molto contento, perché non molliamo mai. Poi il Napoli si sa, è impressionante in tutte le fasi. Per quanto riguarda i gol, ne abbiamo presi due entrambi derivati da errori che commessi da noi, però devo dire che ci portiamo a casa una bellissima esperienza. Tutti noi, me compreso, possiamo apprendere sempre cose nuove da questo tipo di partite. Inutile nascondere che abbiamo avuto un po’ di timore dell’avversario. Inoltre il Napoli ha ridicolizzato solo qualche giorno fa, la squadra che ha vinto l’Europa League. Per quanto riguarda la tattica attuata abbiamo provato ad andare sugli esterni, ma devo dire che per noi il Napoli era un avversario veramente duro, ci siamo tolti il dente. Affrontare gli azzurri non è solo palleggio, purtroppo in questo match abbiamo fatto più errori del solito, ma serve velocità di pensiero”.

Fonte foto: Instagram @empoli_fc_official