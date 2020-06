Zielinski a Dazn: “Stasera mi è mancato solo il gol, ma la squadra sta crescendo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, autore di un’ottima prestazione questa sera a Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, autore di una prestazione maiuscola nella gara che ha visto il Napoli battere il Verona al Bentegodi, ha rilasciato un’intervista a Dazn. Ecco quanto raccolto da ForzAzzurri:

“Ci mancano tante partite ma abbiamo una rosa ampia e tutti i giocatori sono pronti per dimostrare il proprio valore in questo finale di campionato. Il gol arriverà, oggi è mancata solo un po’ di fortuna: se avessi calciato meglio quel pallone nel primo tempo, sarebbe finito in porta. L’importante è la crescita di squadra che sta maturando partita dopo partita”.

Antonio De Nigro

