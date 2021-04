Zielinski c’è, a Gattuso rimane solo un dubbio contro l’Inter

Tuttomercatoweb scrive sulle condizioni di Piotr Zielinski, il centrocampista sembra aver smaltito i fastidi procuratosi a Genova. Per Gattuso resta solo un dubbio.

Zielinski torna disponibile per la squadra, ma per Gattuso c’è ancora qualche dubbio

“Per il match che si disputerà domenica sera contro l’Inter, Rino Gattuso potrà contare su Zielinski, il quale sta esprimendo al meglio le sue capacità durante questa stagione. Il polacco dunque esordirà, da rifinitore probabilmente dietro Osimhen, con l’obiettivo di aumentare il proprio score che finora è a quota 8 gol e 9 assist, l’ultimo per Fabian proprio contro i blucerchiati.

In più ci sarà l’obbligato ritorno di Meret tra i pali, a causa dell’infortunio di Ospina. Ma il vero dubbio di Gattuso è uno: nella linea con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, resta un posto con il solito ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. L’albanese, che fu schierato in campo a Torino, risultò tra i peggiori in campo, ma nonostante ciò Gattuso lo predilige nei big match, per una maggiore copertura a differenza del portoghese.

Nessun dubbio sulla presenza di Osimhen, che al momento è in condizioni psico-fisiche nettamente migliori rispetto a quelle di Mertens”.

