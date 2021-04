Riapertura stadi: possibile ritorno dei tifosi prima di Euro 2021

Nel finale del campionato potremmo rivedere i tifosi allo stadio

Il Governo ha autorizzato l’ingresso allo stadio Olimpico per il 25% dei tifosi in occasione di Euro2021, e questo può avere delle ripercussioni anche sulla Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che, nella giornata di ieri Gabriele Gravina e il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali hanno discusso della possibilità di riaprire (ovviamente in forma ridotta) gli stadi nel nostro campionato. La volontà sarebbe quella di riaprire tra il 10 e il 15 maggio in occasione delle ultime giornate di campionato, e poi per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, che si giocherà al Mapei Stadium il prossimo 19 maggio. Il numero di tifosi potrebbe essere i mille spettatori di inizio stagione o il 10% della capienza dell’impianto. Lo stesso presidente della FIGC ha confermato la possibilità che ciò possa avere luogo.

Queste le sue parole:

«Le decisioni spettano al Governo, ci sono buone possibilità anche prima dell’Europeo. La finale di Coppa Italia è una delle ipotesi, insieme ad altri eventi prima di giugno».

