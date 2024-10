Radio Marte – Baiano: “Empoli-Napoli? Gara complessa, non sarà semplice per gli azzurri”

Francesco Baiano, ex di Napoli ed Empoli, e tecnico dell’Aglianese, è intervenuto in diretta a ‘Forza Napoli Sempre’:

“Empoli-Napoli? Mi aspetto una partita complessa, simile a quella che la squadra di D’Aversa fece con la Juventus. L’Empoli sta bene fisicamente, corre, è in fiducia. Non sarà semplice per il Napoli, è una delle squadre più in forma del campionato in questo momento.

Lukaku uomo record? I numeri nel calcio sono l’unica cosa incontestabile: il belga è entrato da leader, sta facendo ciò che si aspettava Conte, nonostante non sia ancora al 100%. E’ rimasto a Napoli per lavorare e recuperare la condizione migliore mettendosi al servizio della squadra e dell’allenatore. Con Conte riesce ad abbinare propensione alla conclusione e predisposizione ad essere uomo assist. Non è semplice fare 15 gol in campionato, e lui li raggiunge sistematicamente.

Reparto d’attacco del Napoli? Per la struttura che ha il Napoli, può accadere che il numero complessivo stagionale di gol possa dividersi tra le varie bocche di fuoco azzurre. Mi auguro che Lukaku possa segnare tanto, ma non mi meraviglierei di vedere una torta equamente spartita tra i vari attaccanti a disposizione di Conte.

Gilmour in caso di forfait di Lobotka? Mi piace molto, l’ho seguito da quando il suo nome è entrato in orbita Napoli. Molto dinamico, grande personalità, molto simile a Lobotka nonostante la minor esperienza. Non è semplice sostituire lo slovacco, ma è un buonissimo giocatore, potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Se farà come spero una grande partita acquisirà ulteriore fiducia”.

