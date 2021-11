Zielinski: “Difficile da capire il momento del Legia, sono da anni più forti”

Piotr Zielinski è stato intervistato in conferenza stampa in vista del match contro il Legia Varsavia: “Difficile da capire il momento del Legia, sono da anni più forti”.

Le parole di Zielinski: “È la prima volta che vengo a giocare qui con una squadra che conta e sono qui per vincere – dice il fantasista del Napoli -. Il gol a Salerno è stato più importante per la squadra, più che per me. Ora sto bene, ho superato i problemi fisici e posso solo migliorare per la squadra. Difficile da capire il momento del Legia, sono da anni più forti. Spero che riusciranno a tornare ai loro livelli, ma solo dopo la nostra partita. Mi aspetto un atteggiamento più offensivo da parte loro. Ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente ambiente caldissimo, ma noi ci teniamo tanto all’Europa League. Abbiamo una rosa larga e forte per poter arrivare molto avanti”.

