Repubblica – Zielinski ko, con la Cremonese ballottaggio Elmas-Ndomebele.

Piotr Zielinski durante la sfida con l’Ajax si è infortunato procurandosi una contusione al polpaccio. Luciano Spalletti deve correre ai ripari e contro la Cremonese gli concederà un turno di riposo:

“Il tour de force d’autunno è iniziato al top, ma ogni tre giorni (fino alla sosta per i Mondiali) ci sarà un altro esame e il Napoli non può abbassare la guardia. Si spiega così l’apprensione per la contusione al polpaccio che ha messo ko Zielinski. Il polacco è stato costretto a lasciare il campo a metà gara e le sue condizioni saranno valutate oggi. Al suo posto a Cremona potrebbe esserci spazio eventualmente per uno tra Ndombele e Elmas“.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

