Ziliani contro Cruciani – Tweet al veleno verso lo juventino

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, tramite Twitter ricorda del presunto arresto di Giuseppe Cruciani.

Il nome di Cruciani compare in un articolo del 1986 in cui, stando all’articolo, viene arrestato per violenza privata.

Il tweet

Continua il consenso di critica e di pubblico per gli show di Giuseppe #Cruciani a #TikiTaka. Tutti pazzi per il suo sapere calcistico. E dire che anni fa un suo omonimo, coetaneo, concittadino e compagno di tifo andava in giro negli stadi a combinare cose così. Incredibile vero? pic.twitter.com/8NIy3bTMGL — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 23, 2021

