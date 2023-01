Ziliani su Napoli-Juventus: “Sarà una partita finta”

Il giornalista Paolo Ziliani si è soffermato sulla gara tra Napoli e Juventus che avrà luogo il prossimo 13 gennaio.

Mancano due giorni alla sfida tra Napoli e Juventus ed il giornalista Paolo Ziliani ha commentato proprio tale avvenimento sul proprio account Twitter. Ziliani condanna proprio la gara in sé definendola “finta”, in quanto secondo le sue parole il club bianconero avrebbe in squadra giocatori che non avrebbe potuto acquistare.

Ecco le sue parole:

“Napoli-Juventus sarà una partita finta. Secondo la Procura la Juventus ha alterato i bilanci con operazioni illecite senza le quali avrebbe avuto un patrimonio netto negativo di 44.609 milioni al 30.6.19 e di 84,764 mln al 30.6.20. Schiera campioni che non avrebbe potuto comprare”

Fonte foto: Instagram, @raf_auriemma

