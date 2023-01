Kvaratskhelia a colloquio con Spalletti: la decisione del tecnico

In attesa di Napoli-Juventus l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere un colloquio con il tecnico Luciano Spalletti.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere a breve un colloquio con Luciano Spalletti. Come ripotato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino l’argomento di tale incontro dovrebbe essere il calo fisiologico del giocatore avvenuto nelle ultime gare. Nonostante ciò Khvicha Kvaratskhelia continua a dare dimostrazioni in campo e Luciano Spalletti probabilmente lo schiererà contro la Juventus dal primo minuto.

Dal quotidiano si legge:

“Spalletti con Kvara si è ripromesso di soffermarsi ancora una volta a parlare nelle prossime ore: anche se sa che è solo un momento di calo atletico. Fisiologico. Il punto è che quando giocatori come lui non sono in condizione, diventano quasi calciatori normali. Ma cambiare adesso è un azzardo non da Spalletti.”

Fonte foto: Instagram, @kvara7

