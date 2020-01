‘A jucatella – Questa settimana puntiamo su Samp-Cagliari e Tottenham-Liverpool

‘A jucatella – Dopo la sosta dell’Epifania, ritorna la Premier League con una partita tutta da seguire: la capolista Liverpool va a far visita al Tottenham. Una rivincita di quella che è stata l’ultima finale di Champions League vinta dai reds. Spettacolo assicurato, anche sulle panchine: sarà, infatti, Klopp contro Mourinho. In serie A, la lente di ForzAzzurri.net mette a fuoco lo scontro salvezza tra Sampdoria e Brescia.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Sampdoria-Brescia (domenica 12 gennaio ore 15:00)



Analisi ultime gare disputate:

I blucerchiati di mister Ranieri hanno ottenuto un preziosissimo punto sul campo del Milan (0-0). Sconfitta interna per il Brescia, al “Rigamonti” è passata la Lazio per 2 reti ad 1 con un gol oltre il novantesimo;

Statistiche di campionato:

Dopo 18 partite, la Sampdoria è sedicesima in classifica con 16 punti (4V-4N-10S) ha segnato 14 gol e subiti 27. Le rondinelle stazionano nella zona bassa della classifica; sono terzultime con 14 punti (4V-2N-12S), hanno messo a segno 16 gol e ne hanno incassati 31.

Rendimento ultime partite:

La Doria ha vinto 1 volta nelle ultime cinque gare, poi 3 sconfitte ed 1 pareggio. Il Brescia ha ottenuto 2 vittorie 2 sconfitte ed 1 pareggio.

Il consiglio per questa scommessa

I blucerchiati sono usciti indenni da San Siro, fermando il Milan sullo 0-0. La Sampdoria ha iniziato questo campionato come peggio non poteva, tant’è che il presidente Ferrero è stato costretto ad esonerare Di Francesco. Con l’arrivo di mister Ranieri il trend è leggermente migliorato; oggi la Samp è fuori dalla zona rossa della serie B. Il Brescia fatica troppo in mezzo al campo, non sono solo i punti a non arrivare ma anche sotto il profilo del gioco, la squadra di Corini, sembra aver fatto qualche passo indietro. La sconfitta contro la Lazio e il sol punto raccolto nelle ultime tre gare la dicono lunga sull’attuale momento della formazione lombarda.

ecco il nostro pronostico: 1X + MULTIGOL 1-5

Tottenham-Liverpool (sabato 11 gennaio ore 18:30)

Analisi ultime gare disputate:

La formazione di Mourinho arriva al big-match dopo il pari in FA Cup (1-1) contro il Middlesbrough. Gli uomini di Klopp hanno vinto il derby di Coppa contro l’Everton di Ancelotti.

Statistiche di campionato:

Gli spurs sono sesti in classifica con 30 punti (8V-6N-7S), 36 gol realizzati e anche 30 subiti. Il Liverpool è in testa con 58 punti (19V-1N-0S) segna a raffica (49 gol) e ha incassato solo 14 gol;

Rendimento ultime partite:

Il Tottenham ha vinto solo 2 partite nelle ultime cinque e arriva a questo big-match dopo la sconfitta contro il Southampton. La corazzata in maglia rossa le vince praticamente tutte.

Il consiglio per questa scommessa

La squadra di casa viaggia a marce ridotte; sono solo 4 i punti raccolti nelle ultime quattro giornate di Premier. Mourinho è chiamato a far risalire la china ai suoi, ma l’avversario complicato e l’assenza di Kane non aiutano le scelte di gioco del tecnico portoghese. Si prospetta una gara di contenimento e ripartenza da parte del Tottenham. Il Liverpool è una macchina da guerra, basti pensare che non perde un incontro di campionato da oltre un anno: il 3/1/19 furono sconfitti dal ManCity.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

