X – Accomando: “Hermoso è nei piani del Napoli. Prossima settimana decisiva”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato di Dazn, Orazio Accomando, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Mario Hermoso in scadenza con l’Atletico Madrid: “Come anticipato, il Napoli è forte su Hermoso, su cui c’è anche il forte interesse della Roma, oggi più indietro rispetto agli azzurri. Settimana prossima decisiva: in programma incontri a Madrid, in cui entourage giocatore valuterà le offerte arrivate”.

