La Gazzetta dello Sport – Conte ha già chiesto Lukaku: sarà l’erede di Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato i piani del Napoli in attacco. Per Antonio Conte l’erede di Osimhen è Romelu Lukaku: “Lukaku, obiettivo numero uno per l’attacco in caso di arrivo di Conte: all’Inter lo volle Antonio Conte e l’impatto con la A fu devastante.

Una delle missioni più delicate sarà quella di rigenerare gli acquisti della scorsa estate, clamorosamente bocciati da tre allenatori su tre. Jens Cajuste è quello che ha giocato di più. E chissà che la cura Conte non faccia effetti anche su Natan. E occhio a Lindstrom, vedremo cosa ne penserà Conte“.

