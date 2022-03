Adani: “Il Maradona per il Napoli deve essere l’arma in più, non un limite”

La Gazzetta dello Sport – Lele Adani sul rendimento altalenante del Napoli in casa: “Il Maradona deve essere l’arma in più, non un limite“.

Le parole di Lele Adani sul Napoli:

“Se il Napoli non è in testa al campionato, lo deve soprattutto al rendimento balbettante in quello che dovrebbe essere il suo fortino. Già quattro ko, l’ultimo dei quali contro il Milan nella sfida scudetto. Inaccettabile – continua l’ex difensore, oggi opinionista tv -. Il Maradona deve essere l’arma in più, non un limite”.

