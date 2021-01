Adani punge Allegri: “Non basta vincere per accedere a panchine prestigiose!”

Adani spiega come vincere non voglia dire accedere facilmente a panchine prestigiose, il messaggio è presumibilmente rivolto a Max Allegri:

“«Agli allenatori non basta più vincere». Il messaggio di Daniele Adani su Bobo tv , il canale via streaming di Bobo Vieri (clicca qui per seguire il canale della redazione) , è generico, ma sembra essere rivolto soprattutto a un tecnico con nome e cognome, Massimiliano Allegri. Che dopo aver scelto di rimanere fermo per un anno, ora sembra non riuscire più a trovare un ingaggio in una grande squadra.

Il calcio è cambiato

«Io non mi domando più perché non basta presentare un curriculum di vittorie, io mi adatto – spiega Adani -. Ed ho capito che nel calcio moderno alle grandi squadre europee serve l’allenatore manager quello che è in grado di modificare il volto della squadra anche da un punto di vista organizzativo. Non è importante più solo essere giudicato un vincente o riuscire a vincere». Adani elenca poi le panchine che si sono liberate in questi ultimi tempi dal Chelsea al Barcellona dal Tottenham al Psg e sottolinea come in tutti questi casi le società non abbiano scelto allenatori vincenti ma piuttosto conformi ad un certo modo di intendere il calcio. «Il calcio ha scelto – conclude Adani- per allenare una grande squadra non basta più presentare le proprie credenziali».”

