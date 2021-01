UDINESE-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Udinese-Napoli, formazioni in campo alle ore 15:00

Udinese-Napoli – È quasi tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per il match valevole per la 17^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra l’Udinese di Luca Gotti ed il Napoli di Rino Gattuso. Squadre in campo alle ore 15:00.

Queste le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-1-1): Musso, Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Larsen; Pereira; Lasagna.

Allenatore: Gotti

NAPOLI (4-2-3-1):Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso