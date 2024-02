Corriere dello Sport – ADL fa un’ultima richiesta a Osimhen: domani il rientro

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’ultima richiesta da parte di Aurelio De Laurentiis, per Victor Osimhen: “Il leone feroce e la gazzella imprendibile. Uno dei centravanti più ambiti sul mercato che Adl ha già salutato pubblicamente, certificandone l’addio a giugno, ma a cui prima chiederà un ultimo regalo d’addio: salvare la stagione del Napoli.

Osi, quantomeno triste se non tristissimo per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria contro la Costa d’Avorio, dovrebbe rientrare domani alla base. Al più tardi giovedì in campo, ragionevolmente in tempo per poi guidare la squadra sabato al Maradona contro il Genoa. Una vera liberazione: mai come in questo periodo la dipendenza da Victor (victoria) è stata evidente. Un po’ come gli effetti delle endorfine: la sua adrenalina aumenta l’euforia, l’assenza prolungata invece provoca sonnolenza”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

