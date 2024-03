La Gazzetta dello Sport – ADL in casa Bologna, da Ferguson a Zirkzee: tutti i gioielli di Motta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per alcuni gioielli in casa Bologna. A partire da Leiws Ferguson: “Nel frattempo a Castel Volturno si compiono le valutazioni del caso. I primi sondaggi sono stati già effettuati, la dirigenza è certa del suo talento. Sarebbe un acquisto, in pratica, che non avrebbe bisogno del placet del prossimo allenatore, sempre che avvenga la separazione con Calzona.

Si sta mettendo a punto la strategia, preparandosi ai diversi scenari, quindi con o senza quarto posto. Lo scontro diretto con il Bologna, previsto nella seconda settimana di maggio, potrebbe dare risposte più concrete sui vari fronti, tra ambizioni di classifica e obiettivi di mercato. Senza dimenticare che anche Calafiori e Zirkzee risultano particolarmente graditi”.

