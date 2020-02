Agnelli: “Messi in Serie A un vantaggio per tutti”

Ad Agnelli è stato posto anche l’argomento Messi in Serie A, sorridendo ha risposto che Adl vuole portarlo a Napoli:

“Mi hanno detto della clausola di Messi, De Laurentiis vuole portarlo a Napoli, lo ha chiamato. Se dovesse prenderlo qualche big della Serie A sarebbe uno stimolo per tutto il calcio italiano. Se in ogni squadra ci fosse un campione come Messi o Ronaldo, il campionato avrebbe tutto un altro tipo di impatto.”