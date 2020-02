Savoldi: “Napoli in ripresa dopo la confusione creata da Ancelotti. Questo il Barcellona attuale”

Savoldi: il Barcellona è il Barcellona e Messi è Messi, ma i blaugrana ultimamente non sono stati all’altezza del proprio nome e il Napoli deve approfittare delle loro défaillance

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Sportiva di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League in programma martedì al San Paolo.

Questo quanto detto da Savoldi:

SU NAPOLI-BARCELLONA

“Mi aspetto una buona partita da parte del Napoli, che mi sembra si sia ripreso dopo la grande confusione creata da Ancelotti, il quale non dava sicurezze ai giocatori su cosa fare in campo. Vedo un Napoli in ripresa e mi fa piacere.

SAVOLDI SUL BARCELLONA

”Il Barcellona è il Barcellona e Messi è Messi, ma i blaugrana ultimamente non sono stati all’altezza del proprio nome e il Napoli deve approfittare delle loro défaillance. Crederci sempre e cavalcare l’onda, poi il risultato lo darà il campo”

SAVOLDI SU GATTUSO ED INSIGNE

”A Gattuso direi di andare avanti su questa strada e di far giocare la squadra con la sua grinta in tutte le parti del campo. Fossi in lui metterei in campo giocatori svelti come Insigne e Mertens per sfruttare le debolezze del Barcellona. Insigne? È bravo come giocatore e deve fare quello che è capace di fare senza prendersi ulteriori responsabilità da capitano”. Conclude Savoldi.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts