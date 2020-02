Ugolini:”Il Napoli può fare bene. Barcellona? Una delle squadre migliori al mondo”

Si avvicina la sfida del San Paolo

Massimo Ugolini, collega di Sky, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando l’ormai imminente impegno di Champions. Ecco quanto dichiarato: “Gattuso ha pronunciato parole pesate, prudenti perché il Napoli targato San Paolo ha mostrato sempre una faccia non bellissima. Si affronta il Barcellona di Messi, una delle migliore squadre del mondo. I grandi appuntamenti però il Napoli non li fallisce. Questa è una partita diversa, da approcciare in maniera differente dal punto di vista mentale. Dipenderà tanto da che tipo di partita farà il Barcellona, ma il Napoli può fare bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino sicuro:”Il clima intorno al Napoli è sereno. Situazione multe ferma a Novembre”

Primavera,ora è ufficiale. Rinviato il prossimo turno di campionato

Chiariello:”Tifosi? Bisognava trovare un accordo. Barcellona rosa pazzesca”

Savoldi: “Napoli in ripresa dopo la confusione creata da Ancelotti. Questo il Barcellona attuale”

Barcellona, Piquè in conferenza: “Il Napoli? Ha battuto la Juventus e il Liverpool”

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

De Luca: “L’orientamento è far svolgere tranquillamente la sfida Napoli-Barcellona”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Coronavirus: dimessi 8 italiani Celio

Morta investita da bus, autista indagato